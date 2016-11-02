Москва, 2 ноября, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий увеличение объема рекламы в печатных СМИ, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября. В СМИ, не специализирующейся на рекламе, увеличиваются рекламные площади до 45% объемаодного номера издания вместо установленных в настоящее время 40%.

Юдель Пэн. За газетой. 1914

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров отметил, что экономическая ситуация на медиа рынке вызвала необходимость принятия мер, направленных на поддержку печатных СМИ для обеспечения возможности получения дополнительного финансирования за счет распространения дополнительных рекламных материалов.

Предлагаемое увеличение объема рекламы в печатных средствах массовой информации поддержит предпринимателей, при этом не нанесет ущерба интересам общества, особенно его наименее защищенным слоям, отмечают авторы.

Глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия») также отметил непростые финансовые условиях, в которых находятся печатные СМИ. «Редакции смогут пополнить свои доходы в кризисных условиях», — указал депутат. «При правильной маркетинговой политике возможно расширение рекламы», — добавил он.

В ходе дискуссии депутат Николай Коломецев (КПРФ) высказал опасения, что предлагаемые меры не помогут малотиражным СМИ, которые читают в муниципальных образованиях.