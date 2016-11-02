Берлин, 2 ноября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Действия турецких властей в отношении свободы мнений и прессы являются «весьма тревожными», считает канцлер Германии Ангела Меркель, передаёт ABC News. Она выразила сомнения по поводу законности задержания ведущих сотрудников оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Реджеп Тайип Эрдоган

31 октября по крайней мере 13 сотрудников Cumhuriyet были арестованы, среди них — главный редактор, обозреватели и карикатурист.

«Крайне тревожно, что … свобода прессы и слова снова и снова ограничивается», — заявила Меркель в Берлине. «Последним примером этого уже очень печального развития является то, что случилось с редакторами и главным редактором газеты Cumhuriyet, и у нас есть очень большие сомнения, что это соответствует принципам правового государства», — заметила она.

Меркель дала понять, что Германия уделит пристальное внимание расследованию в отношении турецких журналистов. Она отметила, что 1 ноября посол Германии в Турции посетил офисы газеты, «чтобы ещё раз подчеркнуть, насколько для нас важен вопрос свободы мнений и свободы прессы».

«Конечно, такой вопрос также играет центральную роль в вопросах, касающихся переговоров по членству с Европейским союзом», — добавила канцлер.