Меркель: «Свобода слова в Турции снова и снова ограничивается»
Берлин, 2 ноября, 2016, 18:53 — ИА Регнум. Действия турецких властей в отношении свободы мнений и прессы являются «весьма тревожными», считает канцлер Германии Ангела Меркель, передаёт ABC News. Она выразила сомнения по поводу законности задержания ведущих сотрудников оппозиционной турецкой газеты Cumhuriyet.
31 октября по крайней мере 13 сотрудников Cumhuriyet были арестованы, среди них — главный редактор, обозреватели и карикатурист.
«Крайне тревожно, что … свобода прессы и слова снова и снова ограничивается», — заявила Меркель в Берлине. «Последним примером этого уже очень печального развития является то, что случилось с редакторами и главным редактором газеты Cumhuriyet, и у нас есть очень большие сомнения, что это соответствует принципам правового государства», — заметила она.
Меркель дала понять, что Германия уделит пристальное внимание расследованию в отношении турецких журналистов. Она отметила, что 1 ноября посол Германии в Турции посетил офисы газеты, «чтобы ещё раз подчеркнуть, насколько для нас важен вопрос свободы мнений и свободы прессы».
«Конечно, такой вопрос также играет центральную роль в вопросах, касающихся переговоров по членству с Европейским союзом», — добавила канцлер.