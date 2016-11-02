Москва, 2 ноября, 2016, 18:45 — ИА Регнум. В Москве маршрутное такси сбило пешеходов у станции метро «Люблино» на Краснодарской улице, сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев происшествия. По предварительной информации, один человек погиб, четверо получили ранения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Маршрутное такси

На видеозаписи с городских камер наблюдения на сайте «Москва 24» можно увидеть, что на месте аварии находятся несколько карет скорой помощи, пожарный экипаж, сотрудники полиции. Движение транспорта на этом участке затруднено.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 2 ноября в Санкт-Петербурге произошли две аварии, в которых погибли четыре человека. Причиной трагедии стал гололед.

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