Москва, 2 ноября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. «Установка памятников выдающимся деятелям государства — очень хорошая идея. В нашей истории деятелей ранга князя Владимира очень немного, и установка памятника ему — это возрождение наших традиций еще со времен Российской Империи, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, византолог, кандидат исторических наук Павел Кузенков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Установка памятника Владимиру на Боровицкой площади

По мнению ученого, вклад князя Владимира в формирование российского государства нельзя переоценить.

«Именно при князе Владимире возникла Россия как государство высшего уровня международного авторитета, выходящее на уровень общеевропейской, и в целом общемировой политики», — подчеркнул Павел Кузенков.

Напомним, памятник князю Владимиру будет открыт в День народного единства, 4 ноября, на Боровицком холме в Москве. Сооружение памятника осуществлено целиком из внебюджетных источников и по инициативе РПЦ и Российского военно-исторического общества.

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