«Вклад князя Владимира в формирование государства нельзя переоценить»
Москва, 2 ноября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. «Установка памятников выдающимся деятелям государства — очень хорошая идея. В нашей истории деятелей ранга князя Владимира очень немного, и установка памятника ему — это возрождение наших традиций еще со времен Российской Империи, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM доцент исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, византолог, кандидат исторических наук Павел Кузенков.
По мнению ученого, вклад князя Владимира в формирование российского государства нельзя переоценить.
«Именно при князе Владимире возникла Россия как государство высшего уровня международного авторитета, выходящее на уровень общеевропейской, и в целом общемировой политики», — подчеркнул Павел Кузенков.
Напомним, памятник князю Владимиру будет открыт в День народного единства, 4 ноября, на Боровицком холме в Москве. Сооружение памятника осуществлено целиком из внебюджетных источников и по инициативе РПЦ и Российского военно-исторического общества.
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