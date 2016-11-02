Ярославль, 2 ноября, 2016, 17:56 — ИА Регнум. Расходы бюджета Ярославской области (без учета федеральных средств) в 2017 году сократятся на 5,3 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской областной думе. Проект бюджета был внесен 31 октября, и депутаты начали знакомится с ним. Первое, на что обратили внимание народные избранники — сокращение расходов.

Правительство Ярославской области

При этом сокращаются в основном программные расходы — 5,1 млрд и лишь 242 млн — непрограммные расходы. Так программа «Развитие образования и молодежная политика в Ярославской области» сокращается в части собственных расходов областного бюджета на 460 млн рублей (всего 14,8 млрд), программа «Развитие здравоохранения в Ярославской области» — на 503 млн (всего 8,7 млрд) и так далее.

Недостающие средства взять региону неоткуда — дополнительных источников дохода практически нет, а брать новые кредиты регион не может по соглашению с Минфином. Опасения у депутатского корпуса вызывают и планы по перераспределению части налога на прибыль в пользу федерального бюджета, из-за чего Ярославская область может потерять порядка 700 млн рублей доходов.

Депутаты полагают, что помощь региону может оказать федеральный бюджет, так как средства федеральных программ еще не распределены.