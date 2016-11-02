Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Снежная погода ожидается 3 и 4 ноября на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Она будет сопровождаться гололедицей и осложнением ситуации на дорогах. На Карельском перешейке местами будет идти сильный снег.

Иван Айвазовский. Исаакиевский собор в морозный день. 1891

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 ноября в Петербурге небольшие и умеренные снегопады пройдут при температуре воздуха 0…-2 градуса. 4 ноября характер погоды в городе не изменится.

В Ленинградской области 3 ноября снегопады пройдут неравномерно. Ветер восточный, северо-восточный 6−11 м/с. Температура воздуха в течение суток −1…−6 градусов. 4 ноября ветер ослабнет до 4−9 м/с. Температура воздуха в течение суток 0…-5 градусов.

На дорогах обоих регионов будет гололедица. Уже сегодня, 2 ноября, в регионе произошло несколько тяжелых ДТП, вызванных несоблюдением водителями скоростного режима и невнимательностью на обледеневших дорогах.