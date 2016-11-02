Москва, 2 ноября, 2016, 17:47 — ИА Регнум. «Князь Владимир — это, если угодно, один из самых значимых символов русской цивилизации, одна из ее центральных фигур, — отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Аркадий Минаков. — Можно говорить о том, что благодаря деятельности князя Владимира был сделан колоссальный духовный и культурный выбор в Х веке, когда Россия, тогда еще Древняя Русь, стала фактически частью восточно-римской, византийской цивилизации, а в дальнейшем и ее наследницей. Это во многом предопределило особенности нашего исторического пути и специфику нашей культуры. Поэтому появление памятника князю Владимиру — это, безусловно, очень важное событие в культурной жизни современной России».

Князь Владимир

«Кроме того, князь Владимир — фигура объединяющая, он в одинаковой степени приемлем и почитаем во всех частях русского мира. Это относится к народу, который проживает на территории Украины, Белоруссии, собственно, это относится ко всем частям гигантской русской диаспоры, которая образовалась во всех частях мира после 1991 года, — продолжил свой комментарий Аркадий Минаков. — И, конечно, установка памятника — это исключительно удачный ход. А сам факт того, что памятник возводится в пределах другого великого русского национально-политического символа — Кремля — тоже имеет важное символическое значение».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, памятник князю Владимиру будет открыт в День народного единства, 4 ноября, на Боровицком холме в Москве. Сооружение памятника осуществлено целиком из внебюджетных источников и по инициативе РПЦ и Российского военно-исторического общества.

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