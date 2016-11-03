Раменское, Московская область, 3 ноября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Усадьба «Быково», расположенная в Раменском районе Московской области, но принадлежащая Москве, еще в 2015 году планировалась к продаже с аукциона после проведения в ней мероприятий по дезинфекции — ранее в ней располагался туберкулезный санаторий № 5 департамента здравоохранения города Москвы. Однако, как утверждает руководитель исполкома ОНФ в Московской области Алексей Даутов, ответственный владелец усадьбе так и не был найден, а архитектурная жемчужина Подмосковья медленно разрушается под воздействием времени и погоды. Спасти усадьбу может лишь волевое решение властей столицы, области и федерального центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба подмосковного отделения ОНФ Роспись усадьбы Быково

«Усадьба принадлежит Москве, расположена в Московской области, распоряжением Минимущества она закреплена за федеральным госучреждением «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры», но не была этому агентству передана. При этом здания на территории усадьбы есть приватизированные и не приватизированные. Коммуникации подчиняются также разным ведомствам Москвы и области. То есть это — огромный комплекс: отдельно — усадьба, отдельно — котельные, отдельно — коммуникации, отдельно — парковая зона. Все это — в дикой чехарде, все перепуталось. Черт ногу сломит там», — пояснил Даутов.

Пресс-служба подмосковного отделения ОНФ Усадьба Быково

По его словам, общественники ОНФ проводили проверку состояния усадьбы в июне 2016 года. Тогда выяснилось, что зимой 2015 года усадьба стояла без отопления, что могло привести к серьезным последствиям для сохранности комплекса.

«На тот момент мы разговаривали с охранниками — кроме них там никого нет — они говорили о том, что в прошлую зиму Быково простояло без отопления. Можете себе представить, что творилось в этом цикле разморозки и заморозки со всем хозяйством, которое там есть: стены, потолки, перекрытия, плесень пошла, а ведь это — уникальное здание с деревянными панелями, росписями, красота невероятная. Все это в жутком упадке и запустении. Мы обратились в Мособлнаследие, так как несмотря на то, что усадьба находится в собственности Москвы, следить за сохранностью должно Мособлнаследие. Также обратились в мэрию столицы. Нам удалось добиться отопления с октября. Тем не менее там до сих пор нет воды, света. Это тоже надо решать», — заявил Даутов.

Пресс-служба подмосковного отделения ОНФ В запущении

Он также отметил, что в случае обретения настоящего владельца, усадьба могла бы стать центром туристического потенциала Подмосковья.

«Усадьба — один их архитектурных шедевров мирового уровня. В парке — двухсотлетние дубы. Из всего этого можно сделать жемчужину туристической привлекательности Московской области. Там можно сделать и концертный зал, и комплекс фестивальный, и гостиницу. Для этого необходима совместная работа Москвы, федерального правительства и Московской области. Важно разработать дорожную карту по спасению этого памятника архитектуры», — резюмировал собеседник агентства.

Пресс-служба подмосковного отделения ОНФ Барельефы

Напомним, в Московской области с 2013 года реализуется программа «Усадьбы Подмосковья». Объекты культурного наследия передают в аренду на 49 лет по рыночной ставке арендной платы с условием, что арендатор за свой счет проводит полный комплекс реставрационных работ. Срок реставрации не должен превышать семь лет. После окончания реставрационных работ устанавливается размер арендной платы 1 рубль за 1 кв. м в год. С 2013 года в области обрели владельцев 29 подмосковных усадеб, где уже ведутся реставрационные работы.

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Однако в связи с тем, что «Быково» находится в собственности города Москвы, включение усадьбы в областную программу восстановления невозможно.

Пресс-служба подмосковного отделения ОНФ Интерьер усадьбы

В Главном управлении культурного наследия Подмосковья корреспонденту ИА REGNUM подтвердили, что в настоящее время усадьба находится в собственности города Москвы. Полномочия по государственной охране объектов культурного наследия, расположенных на территории Московской области, в том числе и усадьбы «Быково», осуществляет Главное управление культурного наследия Московской области, однако бремя содержания памятника несет его собственник.

«В программу «Усадьбы Подмосковья» включаются только объекты культурного наследия, находящиеся в собственности Московской области или муниципальной собственности. Сроки реставрации будут установлены после определения правительством города Москвы пользователя усадьбы», — заявили корреспонденту ИА REGNUM в управлении в рамках ответа на официальный запрос.

Пресс-служба подмосковного отделения ОНФ Внутри усадьбы Быково

Тем временем, в Министерстве имущества Московской области (документ имеется в распоряжении ИА REGNUM ) пояснили, что департаментом городского имущества города Москвы в августе 2015 года было сообщено о выставлении усадьбы на аукцион по приватизации с указанием особых условий использования объекта с необходимостью проведения мероприятий по дезинфекции здания и территории.

«Необходимость проведения дезинфекционных мероприятий, согласованных с Федеральной службой по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), а также высокая стоимость работ по восстановлению объекта культурного наследия затрудняют поиск потенциальных инвесторов, готовых осуществить реставрацию памятника путем его приобретения. Вследствие указанных причин, по сведениям Министерства имущественных отношений Московской области, приватизация «Усадьбы Быково» по состоянию на 18.08.2016 не состоялась», — заключили в министерстве.

Отметим, в 2015 году в интернете проходил сбор подписей под петицией, адресованной министру культуры РФ Владимиру Мединскому и губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, с просьбой вмешаться в судьбу памятника.

Спустя год ситуация, тем не менее, осталась неизменной.