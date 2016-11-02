Ростов-на-Дону, 2 ноября, 2016, 17:32 — ИА Регнум. Федерация легкой атлетики Ростовской области выдвинула олимпийского чемпиона по прыжкам в высоту Андрея Сильнова в качестве кандидата на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве по физической культуре и спорту региона 2 ноября.

Kremlin.ru Андрей Сильнов и Дмитрий Медведев

На Олимпиаде в Пекине Андрею Сильнову с первой же попытки покорилась высота в 2,36 метра. Шахтинец поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта, обыграв своего главного конкурента — шведа Стефана Хольма. Легкоатлет из Шахт по-прежнему продолжает брать новые высоты как в спорте, так и в общественной деятельности. По словам Сильнова, Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) нуждается в восстановлении своей позиции на мировой арене.

Для победы «нужно правильно себя представить и доказать людям, что именно я должен возглавить ВФЛА. Я — депутат Заксобрания Ростовской области. Закончил Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел. Думаю, мой опыт пойдет мне на пользу», — сказал в интервью «Спорт-Экспресс» легкоатлет.

Напомним, имя президента Всероссийской федерации легкой атлетики станет известно 9 декабря. Оппонентом Сильнова стала двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева.