Москва, 2 ноября, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Рост акцизов на бензин приведет к тому, что цена на него в 2017 году вырастет не более чем на 1 рубль 30 копеек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил замглавы Минфина Илья Трунин в Госдуме в ходе обсуждения законопроекта о росте акцизов на подакцизные товары.

Images Money Деньги за бензин

«В условиях ценового прогноза по нефти 40 долларов за баррель это означает рост цен порядка 1 рубль 20 копеек — 1 рубль 30 копеек на литр бензина. Если цена на нефть будет 50 долларов за баррель, то при тех же пошлинах и тех же акцизах цена может быть выше. Мы работаем в условиях единого прогноза инфляции и курса, поэтому цифры могут назвать такие», — сказал он.

Согласно правительственному законопроекту, акцизы на дизельное топливо будут повышены и установлены на уровне 6,8 тыс. рублей, 7,072 тыс. рублей и 7,355 тыс. рублей в 2017—2019 годах соответственно. Ставка акциза на бензин, не соответствующий 5-му классу, и прямогонный бензин сохраняется на уровне 13,1 тыс. рублей за тонну на все три года. На бензин 5-го класса предлагается ставка акциза на 2017 год на уровне 10,130 тыс. рублей за тонну, на 2018 год — 10,535 тыс. рублей за тонну, на 2019 год — 10,957 тыс. рублей за тонну.