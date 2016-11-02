Москва, 2 ноября, 2016, 17:08 — ИА Регнум. Поправками в федеральный бюджет на 2016 год предполагается дополнительное выделение 6,2 млрд рублей на производство самолета Ил-114 и двигателя для него. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Pavel Adzhigildaev Самолёт Ил-114

«Особо отмечу предоставление дополнительных 6,2 млрд. рублей на финансовое обеспечение проекта разработки и организации серийного производства самолета Ил-114 и двигателя для него, проекта глубокой модернизации самолета Ил-96 и проекта создания перспективного двигателя большой тяги ПД-35», — сказал он.

Кроме того, выделены субсидии в размере более 3,5 млрд рублей Фонду развития промышленности для льготных займов промышленным предприятиям. «Они позволят реализовать проекты импортозамещения и развития производств фармацевтической и радиоэлектронной промышленности», — сказал депутат.

Выделяются средства на погашение задолженности оборонных предприятий, добавил он.