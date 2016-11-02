Киров, 2 ноября, 2016, 17:07 — ИА Регнум.



Kirovreg.ru Игорь Васильев

Врио губернатора Кировской области Игорь Васильев одобрил состав обновленного экономического совета, который будет заниматься разработкой предложений по основным направлениям экономической, инвестиционной, налоговой и финансовой политики областного правительства, новых подходов к повышению социально-экономической эффективности развития области.

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, совет будет определять единую стратегию развития региона.

Одновременно с этим Васильев упразднил действовавшие ранее консультативный совет по инвестиционной политике, координационный совет по развитию предпринимательства, совет по биотехнологии, научно-технический совет, экспертный совет по развитию инновационной деятельности, координационный совет по развитию межрегионального сотрудничества.

По словам и.о. вице-губернатора Максима Кочеткова, функции упраздненных органов будут переданы обновленному экономическому совету, благодаря чему сфера его деятельности значительно расширится.

В экономический совет войдут руководители крупных предприятий региона, предприниматели, органов законодательной и исполнительной власти Кировской области, федеральных органов власти, общественные и научные деятели.

Первое заседание обновленного экономического совета запланировано 11 ноября на базе ООО «Нанолек».