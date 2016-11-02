Красногорск, 2 ноября, 2016, 17:14 — ИА Регнум. Днем и вечером 2 ноября в Московской области прогнозируется ухудшение погодных условий. В регионе ожидается снегопад и усиление ветра. На дорогах возможно образование гололеда, что повышает риск возникновения ДТП. Жителям и гостям региона советуют воздержаться от использования личных автомобилей и пересесть на общественный транспорт. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Московской области.

ru.torange.biz Снег и лёд

Областное ведомство переведено в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погоды и рекомендует автовладельцам соблюдать скоростной режим на дорогах и проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах из-за возможного образования гололеда. Специалисты ведомства также отмечают, что из-за непогоды в области могут образоваться заторы на дорогах.

«В целях безопасности закройте окна в помещениях. По возможности поставьте автомобиль в гараж, а при его отсутствии оставляйте машину вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций», — добавляют в МЧС, призывая жителей пользоваться общественным транспортом.

В Подмосковье уже функционирует межведомственный штаб МЧС для устранения последствий происшествий из-за погодных условий.

«Организована совместная работа спасателей, сотрудников полиции и скорой помощи, дорожных служб — все они готовы немедленно реагировать на возможные чрезвычайные ситуации», — заключили в министерстве.