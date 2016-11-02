«Чтобы не связываться с Россией»: история одного ордена
Калининград, 2 ноября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 2 ноября, командование Балтийского флота в торжественной обстановке вручило боевой орден Красной Звезды ветерану Великой Отечественной войны 94-летнему Петру Алексеевичу Пызину.
Начальник штаба Балтфлота вице-адмирал Игорь Мухаметшин, вручая награду, пожелал фронтовику «крепчайшего здоровья». «Никогда мы не забудем, что была в нашей истории Великая Отечественная война, которая принесла столько горя и страданий нашему народу, — сказал вице-адмирал. — Но он выстоял и показал, что советский народ, российский народ, никогда не будет побеждён».
Разведчик-наблюдатель взвода управления дивизиона 3-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка Пётр Пызин был представлен к высокой награде на следующий день после Великой Победы — 10 мая 1945 года.
В наградном листе сказано, что красноармеец Пызин «при прорыве вражеской обороны 16 апреля 1945 года выявил и засёк две артиллерийские батареи, две миномётные батареи и три пулемётные точки противника, которые были уничтожены огнём нашей артиллерии». Далее — «при форсировании реки Нейсе переправился вместе с пехотой, откуда корректировал огонь батареи, давал целеуказания, в результате чего было подавлено несколько пулемётных точек противника». Далее — «при форсировании реки Шпрее один из первых переправился через реку, обнаружил самоходное орудие и две пулемётные точки противника, дал целеуказание, в результате чего они были уничтожены».
«Мы там из пекла вырвались, но сохранили технику, — сказал о тех днях ветеран. — Только в нашем полку было девять Героев Советского Союза».
После войны Пызин вернулся в родную Курскую область, но, как оказалось, ненадолго. «Перед войной я учился в металлургическом техникуме, — рассказал ветеран корреспонденту ИА REGNUM. — А когда приехал в Курскую область, то в военкомате, как узнали о моём образовании, так сходу направили меня в Донбасс, в Константиновку, где мы восстанавливали доменные печи. Там я и остался работать металлургом до самой пенсии. Мой трудовой стаж — 70 лет».
Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, почему ветеран Великой Отечественной войны получил заслуженную награду лишь спустя 71 год. Ведь, как выяснилось, фронтовик Пызин знал ещё с советских времён, что был представлен к ордену Красной Звезды. Прокомментировал ситуацию калининградский юрист Михаил Золотарёв, представляющий интересы ветерана в органах власти.
«Пётр Алексеевич обращался в советские годы в Министерство обороны СССР, — сообщил юрист. — Но в те годы розыск наград шёл очень тяжело, не было единой базы, и отыскать орден Красной Звезды с именным орденским удостоверением было невыполнимой задачей. А когда рухнул Советский Союз и Украина отделилась, то началось противодействие со стороны новой украинской власти».
По словам юриста, президент Украины — «чтобы не связываться с Россией» — вручил Пызину орден «За мужество» 3-й степени, учреждённый Украиной в 90-е годы.
Когда же в 2014 году начались боевые действия в Донбассе и дом Пызиных подвергся бомбёжке со стороны ВСУ, сын ветерана, проживающий в Калининградской области, забрал отца к себе.
«Уже находясь в России, семья решила восстановить историческую справедливость и обратилась в Министерство обороны России, — продолжил Золотарёв. — Но и здесь не обошлось без волокиты. Переписка с разными чиновниками длилась почти год, и дело сдвинулось с мёртвой точки только после того, как в ситуацию вмешался депутат Госдумы (сам в прошлом армейский офицер. — ИА REGNUM ) Андрей Колесник».
Наконец, 17 июля 2016 года был получен ответ от начальника 3-го управления Главного управления кадров Минобороны РФ Анатолия Руга о том, что «вручение ордена будет организовано в установленном порядке после поступления его из Управления президента РФ по государственным наградам».
«Затем прошло ещё два месяца — тишина, после чего я не выдержал и написал письмо лично Путину, в котором указал, что моему доверителю уже 94 года, а приказы времён Великой Отечественной войны о награждении обязательны для ныне живущих», — сказал Золотарёв.
Вручение ордена командование Балтфлота приурочило к годовщине начала Киевской наступательной операции — 3 ноября 1943 года. «Сейчас в Киеве власть вновь взяли бандеровцы, которых мы выбили в сорок третьем, — сказал Петр Алексеевич Пызин. — Выбьем и этих».