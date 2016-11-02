Калининград, 2 ноября, 2016, 17:22 — ИА Регнум. В Калининграде сегодня, 2 ноября, командование Балтийского флота в торжественной обстановке вручило боевой орден Красной Звезды ветерану Великой Отечественной войны 94-летнему Петру Алексеевичу Пызину.

ИА REGNUM Петр Алексеевич Пызин с долгожданным орденом Красной Звезды

Начальник штаба Балтфлота вице-адмирал Игорь Мухаметшин, вручая награду, пожелал фронтовику «крепчайшего здоровья». «Никогда мы не забудем, что была в нашей истории Великая Отечественная война, которая принесла столько горя и страданий нашему народу, — сказал вице-адмирал. — Но он выстоял и показал, что советский народ, российский народ, никогда не будет побеждён».

Разведчик-наблюдатель взвода управления дивизиона 3-го гвардейского гаубичного артиллерийского полка Пётр Пызин был представлен к высокой награде на следующий день после Великой Победы — 10 мая 1945 года.

В наградном листе сказано, что красноармеец Пызин «при прорыве вражеской обороны 16 апреля 1945 года выявил и засёк две артиллерийские батареи, две миномётные батареи и три пулемётные точки противника, которые были уничтожены огнём нашей артиллерии». Далее — «при форсировании реки Нейсе переправился вместе с пехотой, откуда корректировал огонь батареи, давал целеуказания, в результате чего было подавлено несколько пулемётных точек противника». Далее — «при форсировании реки Шпрее один из первых переправился через реку, обнаружил самоходное орудие и две пулемётные точки противника, дал целеуказание, в результате чего они были уничтожены».

«Мы там из пекла вырвались, но сохранили технику, — сказал о тех днях ветеран. — Только в нашем полку было девять Героев Советского Союза».

После войны Пызин вернулся в родную Курскую область, но, как оказалось, ненадолго. «Перед войной я учился в металлургическом техникуме, — рассказал ветеран корреспонденту ИА REGNUM. — А когда приехал в Курскую область, то в военкомате, как узнали о моём образовании, так сходу направили меня в Донбасс, в Константиновку, где мы восстанавливали доменные печи. Там я и остался работать металлургом до самой пенсии. Мой трудовой стаж — 70 лет».

ИА REGNUM Награду герою Великой Отечественной войны вручил начальник штаба Балтфлота Игорь Мухаметшин

Корреспондент ИА REGNUM поинтересовался, почему ветеран Великой Отечественной войны получил заслуженную награду лишь спустя 71 год. Ведь, как выяснилось, фронтовик Пызин знал ещё с советских времён, что был представлен к ордену Красной Звезды. Прокомментировал ситуацию калининградский юрист Михаил Золотарёв, представляющий интересы ветерана в органах власти.

«Пётр Алексеевич обращался в советские годы в Министерство обороны СССР, — сообщил юрист. — Но в те годы розыск наград шёл очень тяжело, не было единой базы, и отыскать орден Красной Звезды с именным орденским удостоверением было невыполнимой задачей. А когда рухнул Советский Союз и Украина отделилась, то началось противодействие со стороны новой украинской власти».

По словам юриста, президент Украины — «чтобы не связываться с Россией» — вручил Пызину орден «За мужество» 3-й степени, учреждённый Украиной в 90-е годы.

Когда же в 2014 году начались боевые действия в Донбассе и дом Пызиных подвергся бомбёжке со стороны ВСУ, сын ветерана, проживающий в Калининградской области, забрал отца к себе.

«Уже находясь в России, семья решила восстановить историческую справедливость и обратилась в Министерство обороны России, — продолжил Золотарёв. — Но и здесь не обошлось без волокиты. Переписка с разными чиновниками длилась почти год, и дело сдвинулось с мёртвой точки только после того, как в ситуацию вмешался депутат Госдумы (сам в прошлом армейский офицер. — ИА REGNUM ) Андрей Колесник».

Наконец, 17 июля 2016 года был получен ответ от начальника 3-го управления Главного управления кадров Минобороны РФ Анатолия Руга о том, что «вручение ордена будет организовано в установленном порядке после поступления его из Управления президента РФ по государственным наградам».

«Затем прошло ещё два месяца — тишина, после чего я не выдержал и написал письмо лично Путину, в котором указал, что моему доверителю уже 94 года, а приказы времён Великой Отечественной войны о награждении обязательны для ныне живущих», — сказал Золотарёв.

Вручение ордена командование Балтфлота приурочило к годовщине начала Киевской наступательной операции — 3 ноября 1943 года. «Сейчас в Киеве власть вновь взяли бандеровцы, которых мы выбили в сорок третьем, — сказал Петр Алексеевич Пызин. — Выбьем и этих».