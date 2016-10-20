Астрахань, 2 ноября, 2016, 16:54 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Астрахани в связи с отсутствием теплоснабжения в нескольких жилых домах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. На подключение этих домов к отоплению потребуется месяц.

TBIT Отопление

Как сообщает пресс-служба ведомства, по данным на 2 ноября без тепла остается пять жилых домов по улице Ереванской, в них проживают 150 человек, в том числе 31 ребенок.

Причиной отключения стала авария на участке теплотрассы, подводящем тепло к домам, причем, как выяснилось, участок никому не принадлежит.

В ведомстве сообщили, что запланированы работы по прокладке новой трубы теплоносителя, однако на это потребуется время — ориентировочно работы обещают завершить 30 ноября. Пока же люди отапливают свои квартиры электрическими и газовыми обогревателями.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Астрахани стартовал еще 17 октября, при этом на 20 октября к подключению тепла были не готовы 40% многоэтажек.