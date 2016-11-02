Самара, 2 ноября, 2016, 16:52 — ИА Регнум. ДТП произошло утром 2 ноября в поселке Крутые Ключи. Из собранных полицейскими материалов следует, что мужчина 1983 года рождения, управляя маршрутным автобусом, двигался по улице Мира в направлении поселка Смышляевка. В пути следования водитель транспортного средства допустил наезд на четырех человек, находившихся на проезжей части, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД региона.

Mvd.ru Маршрутка 2 ноября сбила 4 человек

В результате аварии травмы различной степени тяжести получили две женщины и один мужчина, еще одна пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения в связи с плохими погодными условиями быть максимально внимательными на дорогах и более ответственно относится к собственной безопасности.