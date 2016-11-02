Москва, 2 ноября, 2016, 16:51 — ИА Регнум. В ходе исполнения бюджета правительство РФ получит право без внесения поправок в бюджет перераспределять расходы на оборону и национальную безопасность внутри установленных законом о бюджете лимитов, но не более чем на 10%. Как передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября, соответствующие поправки в Бюджетный кодекс (БК) приняла Госдума в первом чтении.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Регионы получат реестр источников доходов

Законопроектом предлагается отложить на 1 год срок вступления в силу норм об обязательном формировании и ведении перечня и реестра источников доходов Российской Федерации в отношении субъектов РФ и муниципальных образований. Кроме того, законопроект предусматривает, что данные реестра источников доходов бюджетов бюджетной системы России представляются в заксобрание субъекта РФ одновременно с проектом закона о бюджете данного региона. «Данные реестра сделают прозрачными все обоснования доходов бюджета. С этого бюджетного цикла все регионы и муниципалитеты получат возможность пользоваться этим инструментом, но не все еще приняли соответствующие законы. Снижения прозрачности доходов не произойдет», — отметил замглавы Минфина Алексей Лавров.

Документ устанавливает, что остатки средств федерального бюджета на 1 января 2017 года направляются в 2017 году на увеличение сверх объемов бюджетных ассигнований на реализацию решений президента и правительства по обеспечению мероприятий в сфере общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, исследования и использования космического пространства и развития ОПК в объеме, не превышающем сумму нераспределенного остатка бюджетных ассигнований, зарезервированных на эти цели в 2016 году.

Правительство будет принимать решения самостоятельно

Решения об использовании остатков средств федерального бюджета принимаются правительством с внесением поправок в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. Законопроект создает правовые основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения поправок в бюджет, в соответствии с предложениями руководителей отдельных федеральных госорганов по перераспределению бюджетных ассигнований в сфере национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, в пределах 10% от объема указанных бюджетных ассигнований. «Это позволит проявлять оперативность и гибкость в использовании этих средств, повысить их эффективность», — подчеркнул Лавров. «Это 1,6 трлн рублей. Вы представляете, какая это сумма? Вспомним сердюковщину», — возмутилась депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя, подчеркнув, что законопроект «в таком виде принимать нельзя».

Предусматривается, что в ходе исполнения федерального бюджета в 2017 году перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных федеральным органам власти, ответственным за реализацию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере науки, образования, культуры, здравоохранения и социального обеспечения по повышению оплаты труда отдельных категорий работников может осуществляться без внесения поправок в трехлетний бюджет.

Регионы не смогут устанавливать дополнительные отчисления

Кроме того, во избежание правовых коллизий уточняются положения БК, направленные на пресечение практики, когда законами субъектов РФ устанавливаются различные дополнительные нормативы отчислений для налогов, уплачиваемых при применении УСН и для минимального налога.

Для исполнения программ государственных заимствований законопроектом предлагается исключить условие о снижении расходов на обслуживание госдолга России из БК. Законопроект также предусматривает предоставление из бюджета ФОМС бюджетам территориальных фондов ОМС субсидий для софинансирования расходов субъектов РФ, возникающих при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, для последующего их предоставления в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов РФ.

Правительство не останется без парламентского контроля

«Законопроект носит технический характер, но он важный с точки зрения оптимизации бюджетного процесса», — отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогами Андрей Макаров («Единая Россия»). При этом он назвал спорной норму об исключении требования по снижению расходов на обслуживание госдолга и предложил еще раз вернуться к этому вопросу при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Кроме того, Макаров выразил сомнения в том, что оперативное перераспределение средств на оборону и безопасность может происходить без контроля парламента. «У нас есть специальная комиссия по закрытым статьям бюджета, давайте пропускать эти вопросы через нее, будет обеспечена и оперативность, и парламентский контроль», — сказал глава комитета, также предложив вернуться к обсуждению этого вопроса ко второму чтению.