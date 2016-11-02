Рига, 2 ноября, 2016, 16:47 — ИА Регнум. В Латвии 46% людей находятся в поиске новой работы, поскольку не удовлетворены нынешним местом работы, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией трудовых вакансий «cvmarket», сообщает LETA.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Так, согласно итогам опроса, 22% респондентов считают, что на нынешнем месте работы им платят мало или оплата не соответствует нагрузке, 13% трудящихся ищут новое место работы, поскольку на нынешнем исчерпаны возможности для роста, а 11% участников опроса отметили вариант ответа «Хочу кардинально поменять сферу деятельности».

Также в ходе опроса выяснилось, что всего 4% людей, ищущих работу, недавно вернулись из-за границы и хотят трудиться в Латвии. В свою очередь, 35% респондентов ищут работу, так как в данный момент не имеют работы.

Представитель «cvmarket» Кристап Колосов считает, что результаты опроса демонстрируют общую тенденцию на рынке труда в Латвии, при которой почти половина работающих не удовлетворена местом работы в силу низкой оплаты труда. В связи с этим существует риск, что часть работодателей могут потерять специалистов, которые по этой причине ищут другую работу в Латвии или даже за рубежом, предупреждает специалист по трудоустройству.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, во втором квартале 2016 года в Латвии нетто-зарплату (после отчисления налогов) в размере до 450 евро в месяц на основном месте работы получали 45,1% работников, в том числе каждый пятый трудящийся (20,9%) получал зарплату в размере минимальной или меньше. Как свидетельствуют данные Центрального статистического управления Латвии, 30,1% (во втором квартале 2015 года — 31,3%) работников получали нетто-зарплату в размере от 450,01 до 700 евро в месяц, 17,3% (во втором квартале 2015 года — 13,6%) — от 700,01 до 1400 евро, 2,5% (во втором квартале 2015 года 1,8%) — 1400,01 евро и выше. Также стало известно, что во втором квартале 2016 года зарплата не начислялась или не выплачивалась (в связи с неоплачиваемым отпуском, отпуском по беременности и родам, недавним началом работы и тому подобное) 3,5% работников (во втором квартале 2015 года — 2,2%). В свою очередь, 1,5% (2,2%) работающих не назвали размер своей зарплаты.