Москва, 2 ноября, 2016, 16:46 — ИА Регнум. Центризбирком РФ планирует к 5 декабря закончить проверку финансовых отчетов партий о тратах в избирательную кампанию и представить отчет, сообщил зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЦИК

«Плановый срок, который мы поставили себе о завершении работы по представлению финансового отчета — 5 декабря. Мы надеемся, что к этому сроку мы сможем сформулировать нашу позицию по оценке тех отчетов, которые у нас есть», — сказал Булаев, отметив, что все партии представили необходимые документы в срок.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы в Госдуму прошли 18 сентября по смешанной системе. В выборах принимали участие 14 политических партий.