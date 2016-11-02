Ханты-Мансийск, 2 ноября, 2016, 16:35 — ИА Регнум. В Югре возбуждено уголовное дело против заместителя начальника отдела строительного контроля казенного учреждения ХМАО-Югры «Управление капитального строительства». Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении СКР по ХМАО.

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По версии следствия, чиновник в 2013, 2014 и 2015 годах подписал одному из акционерных обществ акты выполненных работ на строительстве участковой больницы в поселке Горноправдинск, которых фактически не было произведено. Тем самым бюджету Тюменской области, из которого производилось финансирование строительства в рамках реализации в ХМАО госпрограммы «Сотрудничество», был причинен ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.

Напомним, программа «Сотрудничество» была разработана в 2004 году в рамках договора между властями Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов для совместного финансирования в первую очередь строительства транспортных развязок и социальных объектов, а также развитие сельского хозяйства.

Контракт на строительство больницы в Горноправдинске на 50 коек достался по конкурсу компании «ДСК «Автобан» в 2013 году. Стоимость объекта — 1,152 млрд рублей. Объект должен был быть сдан под ключ в 3-м квартале 2015 года.

Как ранее поясняли ИА REGNUM в администрации поселка, больничный комплекс будет представлять собой четырёхэтажный главный корпус и 10 зданий различного назначения. Отметим, население поселка Горноправдинск — 5 тыс. человек. Однако в 2015 году контракт был расторгнут по инициативе сторон из-за срыва сроков оплаты. Подрядчику пришлось потом отсуживать в Арбитражном суде 48,5 млн рублей.

Заместитель губернатора Павел Сидоров в июле этого года пояснял, что при строительстве участковой больницы в Горноправдинске произошло подтопление участка грунтовыми водами, поэтому запланирована корректировка проекта. Кроме того, не было выполнено работ на 796 млн рублей.