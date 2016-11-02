Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 16:36 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен не исключил введения ограничений на продажу жетонов в случае начала ажиотажного спроса в связи с предстоящим подорожанием проезда. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба подземки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Турникеты

Как заявил сегодня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, с января 2017 года разовый проезд в метро по жетонам подорожает с нынешних 35 рублей до 45 рублей. Стоимость проезда на наземном транспорте возрастет с 30 рублей до 40 рублей.

«В кассах станций имеется достаточное количество жетонов для обеспечения потребностей пассажиров», — утверждают в метрополитене. Однако добавляют, что «при возникновении ажиотажного спроса на жетоны возможно введение временного ограничения на их продажу».

В Петербургском метро призывают пассажиров пользоваться не жетонами, а проездным билетом на 70 поездок по действующему тарифу. Стоимость поездки по этому билету сохраняется даже после изменения тарифа.

«Срок действия билета — 90 дней с момента последнего пополнения. Ресурс этого билета можно пополнить в т.ч. и через интернет», — напомнили в метрополитене.