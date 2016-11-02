Москва, 2 ноября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В России 75 тыс. граждан получили золотой значок ГТО, сообщил глава Минспорта Павел Колобков на заседании комитета в Госдуме. Подтверждать результаты следует ежегодно.

toanmda Золотой значок ГТО

Знаки отличия ГТО в России получили 290 тыс. человек, отметил министр.

По данным Минспорта, растет число людей, занимающихся спортом — в стране спортом занимается 43 млн граждан, то есть 32% населения страны.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году проектом федерального бюджета на спорт выделяется 293 млрд рублей, 270 млрд — в 2018 и 265 млрд — в 2019 году.

Решение о возрождении распространенной во времена СССР практики сдачи норм ГТО было принято в 2014 году.