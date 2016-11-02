Саратов, 2 ноября, 2016, 16:31 — ИА Регнум. Депутаты Саратовской городской думы 2 ноября тайным голосованием избрали главой города Валерия Сараева, за него проголосовали 29 парламентариев, против — трое, передает корреспондент ИА REGNUM.

Saratovmer.ru Валерий Сараев

Накануне, 1 ноября, состоялся конкурс на замещение должности главы Саратова, в результате которого «отсеялись» два кандидата из четырех. Единогласным решением конкурсной комиссии для представления в Саратовскую городскую думу в качестве претендентов на должность градоначальника были одобрены кандидатуры глава администрации Саратова Валерия Сараева и директора МУПП «СГЭТ» Константина Касьянова.

2 ноября два кандидата представили парламентариям свою программу развития Саратова. Константин Касьянов сделал упор на борьбе с теневой занятостью и пополнение городской казны и предложил навести порядок в управлении муниципальным имуществом.

Действующий сити-менеджер Валерий Сараев выдвинул масштабную идею, уже прописанную в стратегии социально-экономического развития Саратова до 2030 года, согласно которой через 14 лет областной центр попадет в топ-10 лучших городов России. Его план депутаты сочли более актуальным.

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Напомним, документы на конкурс подали четыре претендента. Это действующий глава администрации Саратова Валерий Сараев, руководитель МУП «Саратовгорэлектротранс» Константин Касьянов, предприниматель Роман Федосеев и главный инженер ООО «АвтоПарк Марвари» Олег Гребнев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратове прошла реформа власти: упразднен тандем глава города — сити-менеджер. В новой редакции Устава Саратова высшее должностное лицо муниципального образования — глава города будет избираться Саратовской городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, на срок полномочий гордумы, и возглавлять администрацию города. Новая модель МСУ станет соответствовать существующей ныне на региональном уровне: губернатор — областная дума.

Предыдущая схема управления, когда главой города Саратова являлся руководитель городской думы имела определенные преимущества, но основным её недостатком было то, что руководитель областного центра, принимающий решения, практически не нес за них ответственность, так как реализация их лежала на главе администрации и сотрудниках мэрии. Такое мнение в связи с реформой местного самоуправления в Саратове высказал ИА REGNUM политолог Дмитрий Олейник.

По его словам, ни глава администрации не мог организовать работу на принципах единоначалия, что необходимо для оперативного решения вопросов, ни глава города не мог непосредственно влиять на реализацию принятых решений, так как не располагал необходимыми полномочиями. В результате динамика развития Саратова была недостаточной, а ответственность размывалась.