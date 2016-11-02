Москва, 2 ноября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В России за неделю (25 по 31 октября) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала октября — 100,5%, с начала года — 104,6% (октябрь 2015 г.: в целом за месяц — 100,7%, с начала года — 111,2%). Неделей ранее (18−24 октября) инфляция составляла 0,1%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

С начала октября инфляция в РФ составила 0,5%. В прошлом году инфляция в октябре составляла 0,7%.

За неделю цены на яйца куриные выросли на 1,2%, масло сливочное — на 0,9%, кур, молоко, сметану, творог жирный, сыры — на 0,2−0,5%. Одновременно крупа гречневая стала дешевле на 1,0%, сахар-песок — на 0,8%, пшено — на 0,3%, масло подсолнечное и рис — на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1,1%, в том числе на свежие помидоры и огурцы — 7,7% и 6,5% соответственно. В то же время цены на капусту белокочанную снизились на 1,1%, морковь, лук и яблоки — на 0,4−0,8%.

Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо — выросли на 0,1%.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле, мае, июне и июле инфляция оставалась на уровне 0,4%. В августе инфляция достигла 0%, но в сентябре выросла до 0,2%.

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