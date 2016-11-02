Кишинёв, 2 ноября, 2016, 16:26 — ИА Регнум. ЦИК Молдавии 2 ноября представил данные обработки 100% протоколов на состоявшихся 30 октября президентских выборах. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по результатам подсчета голосов лидер Партии социалистов Игорь Додон набрал 47,98% голосов, председатель партии «Действие и солидарность» Майя Санду — 38,41%.

Privesc.Eu Moldova Игорь Додон

Далее следуют кандидат от «Нашей партии» Дмитрий Чубашенко с 6,03% голосов, лидер Народно-европейской партии Юрий Лянкэ с 3,11%, председатель Либеральной партии Михай Гимпу с 1,8%. У независимого кандидата Валериу Гилецкого — 1,08%. Остальные претенденты набрали менее 1% голосов. Итоговая явка составила 49,03%.

13 ноября в Молдавии пройдет второй тур выборов, в котором примут участие Додон и Санду.