Рига, 2 ноября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Центр защиты прав потребителей проводит массовые проверки в магазинах Латвии на предмет наличия бижутерии 14 наименований, которая, согласно данным исследований, может вызвать у владельца различные заболевания, в том числе и рак, сообщает портал Skaties.lv. Речь идет о дешевых украшениях из Китая, в изготовлении которых используются канцерогенные металлы.

kaboompics Серьги

Как стало известно, уже в двух латвийских магазинах выявлены опасные украшения — в одном случае это были серьги, в другом — кольца, содержащие чрезмерное количество кадмия. Это опасный, вызывающий онкологические заболевания металл, который добавляют к стали, чтобы она стала более эластичной и легко поддающейся обработке.

Отмечается, что содержание кадмия в попавшей под запрет бижутерии в 170 раз превышало допустимую норму.