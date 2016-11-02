Кострома, 2 ноября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. В Костроме скульптура бронзового голубя вернулась на свое место на Сусанинской площади 2 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Анна Скудаева Бронзовая скульптура голубя в Костроме

Установка скульптуры заняла примерно полчаса, однако до этого бронзовую фигурку пришлось восстанавливать — она получила небольшие повреждения в результате инцидента двухнедельной давности. Фигуру сбили с постамента, из-за чего пострадала нижняя часть голубя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, скульптура в виде голубя появилась в Костроме в сентябре 2016 года — это был подарок городу от представителей бизнес-сообщества. Птица пропала 15 октября — последний раз ее видели поздно вечером. Сообщение о пропаже скульптуры поступило полицейским утром 16 октября. Происшествие вызвало широкий резонанс, и утром 18 октября скульптуру подбросили к постаменту. Полицейские решили, что таким образом раскаявшийся злоумышленник попытался избежать наказания. Однако «прощать» преступника не собираются даже после того, как он вернул скульптуру: уже возбуждено административное дело по статье «Мелкое хищение».