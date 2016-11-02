Симферополь, 2 ноября, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов предложил временно убрать в Симферополе дорожные знаки, запрещающие парковку в местах, где наличие транспорта у обочины не угрожает безопасности движения. Об этом он написал на своей странице в Facebook по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения в Крыму 2 ноября.

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По словам главы республики, одним из наиболее острых вопросов на повестке дня стало обсуждение порядка перемещения, хранения и возврата задержанных транспортных средств. «Город Симферополь уже начал соответствующие процедуры по эвакуации транспортных средств. Крымская столица провела тестовые испытания, и в течение месяца будут подведены итоги внедрения подобной системы, после чего ее необходимо будет использовать на всей территории республики. Кроме того, планируется пересмотреть, какие можно внести изменения в схемы дорожного движения и расстановки знаков», — написал Аксёнов.

При этом он сообщил, что местные власти не могут предоставить автомобилистам альтернативных парковок. Сергей Аксёнов предложил разрешить автомобилистам парковку в центре Симферополя там, где это не угрожает безопасности движения.

«На сегодняшний момент мы не можем предложить альтернативные места для парковок. В связи с этим поручил министру транспорта Республики Крым Анатолию Анатольевичу Волкову совместно с ГИБДД оказать методическую помощь муниципалитетам и рассмотреть вопрос о выделении дополнительных парковочных мест вдоль дорог, которые не будут угрожать безопасности дорожного движения. До тех пор, пока подобная альтернатива не будет найдена, предлагаю снять знаки, запрещающие парковку», — предложил глава республики.

Он подчеркнул, что по результатам данной работы через месяц на примере Симферополя правительство Крыма оценит «общее положение дел» и «предложит варианты решения сложившихся проблем общими, совместно с ГИБДД, усилиями».

Принудительная эвакуация транспорта, припаркованного в зоне действия запрещающих знаков, началась в Симферополе с 1 ноября. «Благодаря данному нововведению количество пробок в центральной части и иных проблемных местах города уменьшится на 30−50%», — считает начальник отдела ГИБДД управления МВД России по Симферополю Сергея Педана. По его словам, штраф за остановку и стоянку в зоне запрещающего знака с табличкой «работает эвакуатор» составит 1,5 тыс. рублей. Сейчас в Симферополе работает три эвакуатора.