Чебоксары, 2 ноября, 2016, 16:16 — ИА Регнум. Чувашия в этом году на профилактику и лечение ВИЧ-инфицированных, а также гепатитов В и С получит из федерального бюджета почти 18,67 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Всего между регионами распределено 2,28 млрд рублей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

В Приволжском федеральном округе наибольшая сумма трансфертов выделена Самарской области (125,6 млн рублей), минимальная — Мордовии (3,6 млн рублей). Меньше, чем Чувашии, средства выделены четырём регионам округа.

По данным чувашского Центра по профилактике и борьбе со СПИД, в августе 2016 года в республике выявлено 17 случаев ВИЧ-инфекции (в августе 2015 года — 17), из них один умер. Всего с начала регистрации в республике выявлено 2187 ВИЧ-инфицированных. На 31 августа 2016 года в Чувашии проживало 1728 лиц, зарегистрированных с ВИЧ (СПИД). На диспансерном учете состоят 1663 больных (97% от подлежащих), в том числе 1599 жителей Чувашии и 64 иногородних, среди них 59 больных в стадии СПИД.

По данным учреждения, в I полугодии 2016 года в Поволжье вновь выявлено 10 654 случая заражения вирусом иммунодефицита человека (за аналогичный период 2015 года — 10 612), в том числе 105 — у детей до 14 лет. Среднеокружной темп прироста числа новых случаев инфицирования ВИЧ составил +0,6%. На шести территориях ПФО этот показатель имел отрицательное значение (Мордовия, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Ульяновская области и Пермский край). Свыше 59% заболевших — мужчины. Основная доля ВИЧ-инфицированных приходилась на возраст 31−40 лет (42,7%). Среди лиц с установленными путями передачи инфекции основным фактором риска заражения остается гетеросексуальный контакт — 63,6%, сохраняя тенденцию к росту (59,4% в 2015 году).

В I полугодии в регионах Поволжья от всех причин умерло 3608 ВИЧ-инфицированных, в том числе 1480 — вследствие ВИЧ инфекции (показатели 2015 года — 3546 и 1005 соответственно). Темп прироста числа смертей от всех причин составил +1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно распоряжению правительства РФ от 29 октября 2016 года, Минздраву России направляются бюджетные ассигнования в размере 2,28 млрд рублей для предоставления регионам межбюджетных трансфертов на закупки антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В, С. Эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете на 2016 год.

Самая большая сумма (260 млн 609,6 тыс. рублей) распоряжением правительство РФ будет направлена в Свердловскую область. В Приволжском федеральном округе средства распределены следующим образом: Самарской области выделено 125,633 млн рублей, Пермскому краю — 79,1 млн рублей, Оренбургской области — 57,89 млн, Башкирии — 52,1 млн рублей, Татарии — 46,93 млн, Саратовской области — 43,19 млн, Ульяновской области — 38,537 млн, Удмуртии — 43,3 млн, Нижегородской области — 38,1 млн, Чувашии — 18,67 млн, Кировская области — 14,2 млн рублей, Пензенской области — 9,072 млн, Марий Эл — 5,89 млн, Мордовии — 3,612 млн.