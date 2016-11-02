Москва, 2 ноября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Приравнять индустрию СМИ к Минобороны в вопросах финансирования и не сокращать федеральные расходы в этих направлениях предлагает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Шамсаил Саралиев («Единая Россия»).

Илья Репин. Продавец новостей. 1873

«Индустрию СМИ и журналистов надо приравнять, на мой взгляд, к министерству обороны, этих людей, которые зачастую раньше сражаются, которые постоянно на передовой, которые доносят информацию, на которых нельзя давить, учитывая даже сложную экономическую ситуацию», — сказал парламентарий на заседании комитета.

В Госдуме обсуждаются поправки в федеральный бюджет на 2016 год, а также проект федерального бюджета на 2017−2019 гг.