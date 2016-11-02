Ижевск, 2 ноября, 2016, 16:12 — ИА Регнум. По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами регионального управления Роспотребнадзора, вирусного гепатита А, энтеровирусов и ротовирусов в воде Ижевска не обнаружено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ходе проведения эпидемиологического расследования причин вспышки гепатита А было отобрано и исследовано в вирусологической лаборатории 152 пробы воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, на наличие возбудителя вирусного гепатита А, энтеровирусов, ротовирусов.

Управление продолжит мониторинг качества и безопасности воды, подаваемой населению из источников централизованного водоснабжения и распределительной сети.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, всего с начала текущего года гепатитом А в республике заболели 333 человека, из которых 96 граждан или 28,8% подхватили инфекцию в течение октября. По словам министра здравоохранения Удмуртии Алексея Чуршина, дополнительно выделено 14 млн рублей на закупку 10,5 тыс. доз вакцины для прививания 300 классов школьников, поскольку они являются группой риска.

В середине октября главный федеральный инспектор по республике Дмитрий Мусин потребовал разобраться с причиной роста заболеваемости, в том числе проверить воду. «Если это есть водный путь передачи, то меня некоторым образом удивили заявления Минздрава — люди пьют из колодцев. Назовите, сколько у нас в городе колодцев есть? И откуда они потребляют воду? Назовите реальные причины возникновения гепатита», — настаивал инспектор. В итоге Минздрав пришел к выводу, что причиной вспышки явилось употребление некипяченой питьевой воды. Чуршин сказал, что 83% заболевших проживают в Первомайском районе Ижевска. «При проведении расследования на базе нашей республиканской инфекционной клинической больницы 72% заболевших указали употребление некипяченой питьевой воды, это проживающие как раз в Первомайском районе, это то, что в народе называется район «Болото». Там постоянно идет подтопление, а там выгребные ямы. И поэтому мы постоянно говорим: воду кипятить», — пояснил министр.