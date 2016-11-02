Краснодар, 2 ноября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Четверо малолетних детей пострадали в результате пожара, случившегося в одной из станиц в Краснодарском крае. Возгорание произошло сегодня днем, 2 ноября. В станице Ивановская Красноармейского района загорелся дом по улице Стахановская, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Ефим Волков. Пожар. 1905

Возгорание удалось довольно быстро погасить. Однако находившимся в домовладении детям потребовалась медицинская помощь. В больницу доставлены четыре девочки, младшей из которых всего год, а старшей — пять лет. По информации медиков, угрозы жизни в настоящее время нет.

По данному факту ведется доследственная проверка. Как сообщили в СКР по региону, в качестве одной из версий возможной причины возгорания следователи, рассматривают неисправность телевизора.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. По окончании проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.