Екатеринбург, 2 ноября, 2016, 16:17 — ИА Регнум. Более 84% школьников Свердловской области намерены продолжить образование в высших учебных заведениях, 8% планируют поступить в колледж, остальные учащиеся ещё не определились с выбором. Таковы данные проведённого в социальных сетях опроса, сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета корреспонденту ИА REGNUM.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

В исследовании приняло участие более 1000 школьников, при этом чуть менее половины из них (46%) уже определились, в какое учебное заведение намерены поступать после школы и какую специальность хотели бы получить.

«По мнению будущих абитуриентов, выжить в нашей стране без высшего образования невозможно. Они считают, что жизнь без диплома будет скучной и бедной. Кроме этого, многие хотят работать по тем специальностям, где высшее образование нужно. Даже те, кто хотят заниматься бизнесом, считают, что им необходимо получить правовые и экономические знания», — рассказывают авторы опроса.

Напомним, что в Свердловской области уже несколько лет действует программа по популяризации рабочих специальностей. С 2008 года в регионе введена губернаторская стипендия «За успехи в освоении рабочей профессии». Эта мера призвана не только поощрять талантливую молодёжь, получающую среднее профессиональное образование, но и актуализировать граждан к получению рабочих профессий для обеспечения существующей потребности промышленных предприятий региона в квалифицированных специалистах.

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Немалые усилия для популяризации рабочих профессий прикладывает созданное четыре года назад общественное движение «Движение в защиту человека труда». Под эгидой общественников ежегодно проводятся конкурсы, определяются и награждаются лауреаты.

Стоит отметить, что существуют аналогичные программы, поддерживаемые федеральным центром. Так, в Екатеринбурге проходит III Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий WorldSkillsHi-Tech 2016.

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Да и на рынке труда Свердловской области, только по официальным данным департамента труда и занятости, доля вакансий, представленных работодателями по рабочим профессиям, составила на сентябрь текущего года 53,6% от всех вакансий. То есть рабочие руки и нужны, и востребованы.

Тем не менее, как показывает опрос УрФУ, в большинстве случаев юные жители России не связывают своё будущее с получением рабочей специальности. Да и по данным социологических опросов других институтов России, граждане России не считают рабочие специальности престижными. Так, согласно проведённому ВШЭ опросу, предполагая карьеру своих детей, 24% опрошенных граждан считают, что их ребёнок должен учиться на адвоката, 21% — на врача и 19% — на экономиста. И только 6% опрошенных ответили, что ребёнок должен стать квалифицированным рабочим.

Сложившуюся ситуацию специалисты связывают, прежде всего, с тем, что государство упускает тему популяризации рабочих профессий. Отдельные проекты, круглые столы и специальные программы, пусть и при поддержке федерального центра, не смогут изменить ситуацию. И здесь можно выделить несколько направлений, без которых невозможно поднять престиж рабочих профессий.

Не секрет, что предпочтения и настроения общества и формируются за счёт массовой культуры, и формируют её. Как отмечают активисты, за последние 25 лет в России поют с эстрады, пишут книги, снимают фильмы и сериалы о ком угодно, только не о рабочих людях. В современной российской массовой культуре человек в спецовке — это человек эпизода. Это или дающий свидетельские показания работяга в сериале про «ментов» или сотрудников прокуратуры, или устанавливающий сигнализацию системы охраны или электрику монтажник на роскошной вилле бизнесмена или чиновника. Жизнь этих людей в современных сериалах — это короткие эпизоды, так кому захочется выбирать профессию (или желать её своим детям) «короткого эпизода»?

Второй важный аспект — это разрушение системы профтехучилищ, которые были напрямую завязаны на производственные предприятия. В советское время средние технические и профессиональные учебные заведения и курировались, и поддерживались напрямую предприятиями. Существовала слаженная система, которая гарантировала выпускнику место на предприятии. На сегодняшний день эта практика фактически утеряна.

Более того, за последние десятилетия многие промышленные предприятия просто закрылись или их производство значительно сократилось. В российском валовом внутреннем продукте доля реального производства уменьшилась и значительно возросла доля сферы обслуживания (которая ранее вообще не учитывалась как часть ВВП) и финансового сектора. Рост реального производства за последнее время настолько незначителен, что вряд ли молодые люди воодушевятся на получение рабочих специальностей.

Третья проблема — это сложные условия труда на промышленных предприятиях. Многие производства (металлургические, химические) связаны с опасными условиями труда. И здесь необходимы комплексные мероприятия, направленные на переоборудование в целях повышения безопасности, и далеко не всегда владельцы предприятий готовы вкладывать в это свои средства.

Ну и, может быть, самая главная проблема, которая является «родимым пятном» во всех постсоветских странах, — это «работающая бедность». В России самые высокооплачиваемые рабочие места в банковской сфере. А вот уровень предлагаемых заработков по рабочим специальностям зачастую крайне низок. Так, например, средняя заработная плата по вакансиям, заявленным в органы службы занятости Свердловской области за январь — сентябрь 2016 года, составила 15,2 тыс. рублей. Но это заявленные зарплаты. На практике зачастую работодатель привязывает основную ставку к минимальному размеру оплаты труда, который даже ниже прожиточного минимума. Остальная часть зарплаты — это премиальные, которых, по каким-то причинам может и не быть, или их можно лишить. При этом рабочему человеку «добиться правды» в состязании с работодателем и его юристами практически нет шансов. Работающий человек не должен быть бедным, но именно в такой ситуации оказываются простые труженики, которые получают заработок на уровне прожиточного минимума.

Если власть, бизнес и общество не осознают, что основным производителем промышленной или сельскохозяйственной продукции, благ или услуг является человек труда, ни о каком подъёме престижа рабочих профессий не может быть и речи. Пока же, отмечают общественники, из уст представителей власти или экспертов главным образом звучат дифирамбы в адрес бизнеса, который «создаёт рабочие места», в адрес финансово-кредитных организаций, которые обеспечивают устойчивое развитие, кредитуя производителей и население, или в адрес потенциальных инвесторов, с приходом которых связывают чудесный рост экономики, но которые так и не приходят, а чудесного роста так и не наступает.

Поэтому, полагают эксперты, молодые люди и мечтают получить высшее образование, стать экономистами или юристами и продолжить карьеру в бизнесе или банковской сфере. И то, что школьники не связывают своё будущее с получением рабочих специальностей и считают, что «жизнь без диплома будет скучной и бедной», показывает сложившуюся на данный момент реальность.