Липецк, 2 ноября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Проект создания в Липецке платных парковок отправлен на доработку в департамент транспорта, дорог и благоустройства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе горсовета, такое решение приняли депутаты на заседании 1 ноября.

Petr Magera Платная парковка

По проекту «Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок на автомобильных дорогах общего пользования города Липецка» в зону действия паркоматов попадут 1643 места на улицах Первомайской, Советской, Ленина, Фрунзе, Зегеля, Плеханова, а также Театральной площади. Точная стоимость часа стоянки пока не определена, однако в других городах она колеблется в пределах 30−35 рублей. Платить придется только в будни с 8:00 до 20:00, первые 15 минут будут бесплатными. Не будет взиматься плата за стоянку в выходные и праздничные дни. Реализовать проект стоимостью около 40 миллионов рублей планируется с привлечением частного инвестора, который будет определен по результатам торгов.

Проект депутатам представила заместитель департамента транспорта Наталья Ситникова. Пока неясно, будет ли у платных парковок альтернатива, будут ли она создаваться ради наведения порядка на дорогах или наполнения, а также не повлияет ли открытие платных стоянок на стоимость проезда в общественном транспорте. «Конечно, эта схема пока в разработке. Это живой процесс, который меняется. Никто и никого не собирается притеснять. Мы ведем речь о систематизации и организации», — отметил глава городской администрации Сергей Иванов.

По мнению спикера горсовета Игоря Тинькова, строительство парковок будет делом непростым, в первую очередь, из-за важных деталей, которые не прописаны в данном проекте. «Меня не устраивает, что нет пока ясности, в каком направлении мы двигаемся. Какое предприятие будет этим заниматься — муниципальное или через конкурсы. Нет предметного разъяснения, где будут парковаться машины. В специальных «карманах» или вдоль улицы, тротуаров. Вопросов много, но, думаю, что вскоре они будут урегулированы», — заявил он.

До 10 ноября будут приниматься все предложения, замечания и рекомендации по этому проекту для рассмотрения на профильной комиссии. В итоге дискуссии проект был принят 34 голосами «за», против выступили три парламентария, семеро воздержались.