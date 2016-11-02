Москва, 2 ноября, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Собственники бизнеса, как правило, действуют более осторожно и предусмотрительно выводят средства раньше, зная о перспективах финансового оздоровления, заявила корреспонденту ИА REGNUM юрист Надежда Яновская, комментируя предложение изменить схему санации банков, согласно которой может быть введено наказание рублем представителей руководства банков, попавших под санацию.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

По мнению эксперта, на данный момент списываются лишь субординированные обязательства банков, а при введении новых правил руководства банков станет более ответственно подходить к бизнесу и не доводить до санации.

«Пока не до конца ясно, насколько правдива информация, полученная средствами массовой информации от своих источников в финансово-экономическом блоке правительства, однако такая инициатива выглядит вполне разумной и обоснованной. Темой совершенствования механизмов санации банков правительство Российской Федерации занимается не первый месяц, и в данном случае обсуждение возможного введения механизмов так называемого bail-in в России вполне могло привести к формулированию подобной инициативы в соответствующем законопроекте. Если информация верна, перспективы принятия подобных поправок можно оценить как хорошие», — считает Яновская.

Юрист пояснила, что само по себе списание средств со счетов и депозитов руководства санируемых банков (прежде всего, членов совета директоров и правления), а также возвращение в банк выведенных с этих счетов за шесть месяцев до начала санации средств через суд может помочь банку (а соответственно, и его клиентам) только при условии жесткого контроля и надзора со стороны Центрального банка, а также добросовестности руководства кредитных организаций.

«Во-первых, на фоне подобных новостей руководство банков может решить выводить средства со счетов и депозитов в своих банках уже сейчас, соответственно, там просто не останется денег. А во-вторых, необходимо четко очертить список лиц, к которым может применяться данная мера», — подчеркнула она, добавив, что ранее Банк России озвучивал идею списывать средства акционеров, теперь же к этому списку добавится топ-менеджмент.

Напомним, как сообщала газета «Коммерсантъ», в законодательство планируется ввести новую норму, согласно которой личные средства представителей руководства проблемных банков будут списываться в виде наказания.