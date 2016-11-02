Воронеж, 2 ноября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Воронежское АО «Конструкторское бюро химавтоматики» подписало контракт с ГК «Роскосмос» на создание ракетных двигателей нового поколения, работающих на сжиженном газе. Согласно контракту, работы должны быть выполнены в 2016—2018 годах, сообщила пресс-служба НПО «Энергомаш».

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Контракт предполагает разработку и проведение испытаний трех двигательных установок, которые должны работать на топливной паре «кислород — сжиженный природный газ». Воронежское предприятие в рамках контракта должно создать опытный образец двигателя с тягой 85 тонн и провести испытания экспериментального двигателя с тягой 40 тонн и двигателя-демонстратора тягой в 7,5 тонн.

Финансирование работ — на сумму 809 млн рублей — будет проводиться в рамках федеральной космической программы.

На самом воронежском КБХА перспективы использования сниженного газа в качестве компонента для ракетного топлива оценили как весьма привлекательные: в пользу этих разработок говорит, прежде всего, наличие развитой инфраструктуры по производству и транспортировке и низкая стоимость.

Как отмечает ИА REGNUM, воронежское ОАО «Конструкторское бюро химавтоматики» (ОАО КБХА) входит в число мировых лидеров в сфере создания жидкостных ракетных двигателей и является участником всех отечественных пилотируемых программ освоения космоса.

Предприятие осуществляет полный цикл создания жидкостных ракетных двигателей (ЖРД) — проектирование, изготовление, испытание и поставки товарных двигателей для ракет оборонного, научного и народнохозяйственного назначения. В числе разработок КБХА — двигатели для ракет-носителей «Союз-2», «Ангара»; кислородно-водородные двигатели разгонных блоков; кислородно-метановые двигатели для перспективных ракет-носителей.