Ливерпуль, Великобритания, 2 ноября, 2016, 15:54 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Ливерпуль» (Великобритания) Дэнни Ингс, получивший травму в матче Кубка английской лиги против «Тоттенхэма», пропустит остаток текущего сезона. Об этом сообщается на официальном сайте английской команды.

Commons.wikimedia.org Дэнни Ингс

После серьезного обследования 24-летнего форварда было установлено, что Ингсу потребуется операция на правом колене. По прогнозам специалистов, на восстановление спортсмена может уйти от 7 до 9 месяцев, то есть нападающий пропустит весь текущий сезон.

Напомним, в матче 1/8 финала Кубка английской лиги футбольный клуб «Ливерпуль» на своем поле переиграл «Тоттенхэм» со счетом 2:1. Встреча состоялась 25 октября 2016 г. в Ливерпуле.

Кубок английской лиги.

«Ливерпуль» (Ливерпуль) — «Тоттенхэм» (Лондон) — 2:1.