Вашингтон, 2 ноября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Голливудский актёр Брэдли Купер и модель Ирина Шейк объявили о планах создать семью, сообщает VistaNews.

Sasha Kargaltsev Ирина Шейк

Уже сейчас пара готовится к рождению ребёнка. Также сообщается, что они планируют встретить Новый Год вдали от большого города.

Напомним, Купер — четырёхкратный номинант на премию «Оскар». В 2016 году снялся в фильме «Парни со стволами». В будущем году выйдет лента с его участием «Стражи Галактики: Том 2».

С Шейк встречается с апреля прошлого года. Она приехала в США из России. Карьеру модель начала в имиджевом клубе «Светлана» (Челябинская область).