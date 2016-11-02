Москва, 2 ноября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что не располагает информацией о закрытии московского филиала международной правозащитной организации Amnesty International.

Pixabay.com Дверь на замке

«Я это тоже первый раз от вас слышу», — сказал Песков, посоветовав обратиться за информацией к сотрудникам офиса правозащитной организации.

Ранее 2 ноября на официальном сайте Amnesty International появилось сообщение, что офис организации опечатан. Это обнаружили сотрудники около 10:00 мск. Каких-либо уведомлений организация ранее не получала, говорится в сообщении.