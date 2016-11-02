Москва, 2 ноября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Вашингтону предстоит пройти через стадию болезненного осознания того, что больше никто ничего не может делать в одиночку. Об этом 2 ноября в ходе пресс-конференции в Афинах заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Пару месяцев назад президент США Барак Обама сказал, что правила в мире должны устанавливать они. Высокомерно, но честно. Если так думают наши американские партнёры, то, наверное, предстоит пройти через какие-то периоды достаточно болезненного осознания, что в одиночку никто в этом мире ничего больше сделать не сможет. Поэтому придется договариваться все равно. Чем раньше это произойдет, тем лучше», — сказал Лавров.

Он не стал комментировать возможную смену курса США после выборов президента: «Гадать бесполезно. Давайте руководствоваться не спекуляциями, а реальной позицией на основе реальных фактов».

Напомним, ранее глава Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов призвал террористов в Алеппо сложить оружие и покинуть город. По его словам, из-за невозможности со стороны США отмежевать так называемую «лояльную» оппозицию от террористов Москве приходится напрямую обращаться к лидерам боевиков.

Также Герасимов отметил, что попытка боевиков прорвать оцепление в Алеппо провалилась, и они понесли большие потери.