Ярославль, 2 ноября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. Муниципалитет Ярославля принял проект положения о проведении конкурса и назначении на должность мэра города, предложенный мэрией. При этом руководству города удалось отстоять все свои позиции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в муниципалитете.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Таким образом, депутаты поставили точку в долгом противостоянии с мэрией по вопросу избрания мэра, отметив, что эти споры, по сути, незначительны.

«Вопрос никакой, но он стал лакмусовой бумажкой в определении отношений с городской властью», — подчеркнул депутат Анатолий Каширин.

Как отметил заместитель мэра Ярославля Вячеслав Гаврилов, предложенный мэрией вариант Положения является результатом реализации требований законодательства и всех согласительных процедур. Мэрия учла мнение депутатов при подготовке документа и пошла на уступки. В частности, смягчены требования к уровню образования градоначальника — теперь мэром может стать не только экономист или специалист в сфере госуправления, но и юрист и представитель технических специальностей. Представителей мэрии в комиссии по оценке кандидатов заменили на представителей Общественной палаты Ярославля и Фонда развития города. Однако мэрия оставила неизменным требование об открытом голосовании депутатов муниципалитета при согласовании кандидатуры мэра.

«Мы избираем от имени жителей города высшее должностное лицо, и выбор каждого депутата должен быть открытым и понятным, ведь каждого из них делегировали жители», — пояснил Вячеслав Гаврилов.

Депутат Сергей Выржиковский с этой позицией не согласился и предложил поправку в проект мэрии, подразумевающую тайное голосование и принятие решения абсолютным большинством — то есть не менее 2/3 от общего количества.

«Мы сами, своим же решением, отменили прямые выборы мэра. Поэтому теперь, применяя принцип абсолютного большинства, мы от имени населения облекаем мэра доверием», — пояснил Выржиковский.

Вообще депутаты остались недовольны позицией руководства муниципалитета в решении вопроса избрания мэра и, судя по всему, устали от затягивания процесса. Павел Зарубин охарактеризовал эти нюансы как «процедурные шероховатости».

«Ситуация со стороны выглядит некорректно. Мы выстраиваем вертикаль власти, и для Ярославля в этом только плюсы», — сказал депутат Андрей Лихачев.

Фракция «Единая Россия», срочно собравшаяся для выработки позиции по этому вопросу в перерыве заседания, в срочном порядке решила поддержать проект мэрии, в то время как перед заседанием единороссы приняли совершенно противоположное решение — не рассматривать проект мэрии. В заседании фракции принял участие и лично и.о. мэра Владимир Слепцов, который, вероятно, и нашел нужные аргументы. Представители других фракций попеняли единороссам на «партийность» итогового решения, но присоединились к ним.

«Несмотря на то, что вас большинство, не надо так небрежно относиться к остальным депутатам. Если даже у кого-то были сомнения, то сегодня однозначно все проголосуют за проект мэрии, потому что нельзя к нам так относиться. Вы бы, Александр Иванович, так за балалайки голосовали для школы искусств. Предлагаю всем проголосовать и больше не спорить. Тем более что кандидатуру мэра мы уже единогласно поддержали на предыдущих муниципалитетах», — обратилась Вера Никольская к председателю фракции «ЕР» Александру Черепанину.

Голосование проходило в поименном режиме. В результате депутаты поддержали проект мэрии: из 28 голосов лишь один был подан против. При этом поправка Сергея Выржиковского о тайном голосовании не нашла одобрения.