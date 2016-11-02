Исламабад, 2 ноября, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Власти Пакистана заявили, что число жертв при взрыве на нефтяном танкере в Гадани увеличилось до 17 человек, сообщает 2 ноября Reuters.

Niklas Freidwall Взрыв

«Пожар все еще полыхает», — сказал представитель местной администрации Зульфикар Бохари.

В общей сложности на списанном нефтяном танкере произошло 10 взрывов. 58 человек получили ранения, около 25 человек пропали без вести, были обнаружены тела 17 погибших.

Напомним, Гадани является центром по утилизации старых кораблей. Взрыв на нефтяном танкере в Гадани, расположенном в 40 км от портового города Карачи, произошел 1 ноября. Причины взрыва пока не установлены. Мощный взрыв разбросал куски металла в радиусе 2 км.