Санкт-Петербург, 2 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум. В Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 2 ноября из следственных органов поступили материалы в отношении бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова. В суде корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что ходатайство следствия об аресте подозреваемого будет рассмотрено сегодня.

Prokuratura-lenobl.ru Станислав Иванов

Напомним, 31 октября Иванов был уволен с занимаемой должности указом президента РФ Владимира Путина. О причине увольнения не сообщалось.

На следующий день Следственный комитет РФ сообщил о возбужденном в отношении Иванова уголовном деле по подозрению в получении взяток на общую сумму 20 млн рублей и о том, что будет настаивать на аресте фигуранта дела.

Также 1 ноября стало известно об увольнении Иванова из органов прокуратуры за нарушение присяги и совершение проступков, порочащих честь прокурорского работника. Расследование уголовного дела в отношении Иванова взяла под свой контроль Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, в 2014—2016 годах, занимая должность прокурора Ленинградской области, Иванов ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей от одного из предпринимателей.

По части 6 статьи 290 УК РФ Станиславу Иванову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и денежный штраф в размере до 100-кратной суммы взятки.