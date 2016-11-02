Екатеринбург, 2 ноября, 2016, 15:35 — ИА Регнум. Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман объяснил плохую статистику по ВИЧ-инфекциям в Свердловской области тем, что «просто в этом регионе ведётся работа на выявляемость», а также свердловские власти не боятся говорить об этой насущной проблеме. Об этом глава города написал в социальных сетях («ВКонтакте» и в Facebook).

Красная лента солидарности

«Про эпидемию ВИЧ в Екатеринбурге. Не питайте иллюзий, это ситуация общая для страны. Просто мы работаем на выявляемость и не боимся об этом говорить», — написал Ройзман.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября первый заместитель начальника управления здравоохранения Екатеринбурга Татьяна Савинова заявила, что Свердловская область занимает первое место среди регионов России по количеству людей с ВИЧ-инфекцией на каждые сто тысяч населения. Более того, в столице Среднего Урала официально объявлено об эпидемии ВИЧ — здесь инфекцией заражен почти каждый 50-й житель.

«Мы уже давно вышли в генерализованную стадию распространения инфекции — когда показатель поражения на территории свыше 1%», — сказала она.