Москва, 2 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 2 ноября, что все атаки террористов в Алеппо (Сирия) были отбиты и попытки боевиков вырваться из окружения бесполезны.

Freedom House Боевик сирийской оппозиции

По его словам, возможностей вырваться из города у них нет. Кроме того, террористы понесли большие потери в людях, вооружении и технике. Герасимов уточнил, что сирийские военные смогли отбить все атаки боевиков.

Говоря о так называемой вооруженной оппозиции, которую «американские коллеги» не могут отделить от террористов, Герасимов призвал отряды прекратить боевые действия и с оружием покинуть Алеппо.

Со своей стороны российский Центр примирения и правительственные войска Сирии готовы обеспечивать безопасность выхода из города, заверил Герасимов. Выйти можно будет во время гуманитарной паузы 4 ноября с 9:00 до 19:00.

В это время будут действовать шесть гуманитарных коридоров для мирных жителей и два — для боевиков. Один из них открыт по направлению к сирийско-турецкой границе, другой ведет в Идлиб.

Также 2 ноября глава МИД Сергей Лавров заявил, что США вышли из договорённостей с РФ по Сирии. «Неоднократно объявлялись гуманитарные паузы. Сейчас уже две недели ни российская, ни сирийская авиации не работают в Алеппо. Но каждый раз эти гуманитарные паузы экстремисты используют для пополнения своих рядов, пополнения арсенала оружия», — сказал Лавров.

По его словам, вся восточная часть Алеппо контролируется боевиками из запрещённой в РФ организации «Джебхат ан-Нусра», в чьём подчинении находятся «вооружённые группировки, они, по сути дела, держат мирных жителей в заложниках»: «Мы продолжаем усилия вместе с американцами, с представителями Саудовской Аравии, Катара, Турции, ищем возможности этот кризис разрешить».