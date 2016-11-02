Бишкек, 2 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Парламент Киргизии в третьем (заключительном) чтении принял проект закона о проведении всенародного голосования по вопросу о внесении поправок в Конституцию страны. Об этом сегодня, 2 ноября, пишет ИА «Кабар».

Kenesh.kg Киргизский парламент

По имеющейся информации, в поддержку этого документа проголосовали 90 парламентариев, против — 15, всего на заседании присутствовали 105 народных избранников (в киргизском парламенте числятся 120 депутатов — ИА REGNUM ).

Между тем депутат Омурбек Текебаев заявил о том, что во время голосования случайно нажал не на ту кнопку и проголосовал «за» предложенный законопроект. «Прошу вас, поставьте на переголосование, это ведь останется в истории», — заявил он.

Спикер Чыныбай Турсунбеков отказался удовлетворить просьбу лидера оппозиционной фракции «Ата Мекен», отметив при этом, что заявление Текебаева будет занесено в протокол, отметило ИА «24.kg».

ИА REGNUM напоминает, что законопроект о референдуме по внесению в Конституцию Киргизии ряда поправок, расширяющих полномочия правительства и устраняющих правовые коллизии, угрожающие суверенитету страны, был инициирован в конце июля 2016 года.

Отметим, что лидер оппозиционной фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев выступает категорически против внесения предложенных коллегами по парламенту поправок в основной закон Киргизии.