Афины , 2 ноября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Москва надеется на достижение результатов по Восточному Алеппо с США. Об этом 2 ноября в ходе пресс-конференции в Афинах заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«У нас сохраняются каналы общения по проблеме Сирии, включая Восточное Алеппо. Надеюсь, что каких-то результатов мы достигнем, и что американские партнеры не отзовут свое согласие, как это уже было сделано с договоренностями», — сказал Лавров.

Он также оценил ситуацию в городе Ракка: «В свое время, когда у нас еще вырисовывалась конкретная перспектива по координации действий с США в плане борьбы с террористами, укрепления режима прекращения боевых действий для тех, кто отмежевался от террористов, упоминалась и Ракка как потенциальный предмет наших совместных акций. Впоследствии американцы эту тему не затрагивали. Да, они планируют, по крайней мере, так было объявлено, наступление на сирийскую столицу запрещённой в России организации ИГИЛ, но сегодня я где-то видел сообщения о том, что планы их меняются и наступление будет отложено на неопределенный срок».

Напомним, ранее глава Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов призвал террористов в Алеппо сложить оружие и покинуть город. По его словам, из-за невозможности со стороны США отмежевать так называемую «лояльную» оппозицию от террористов Москве приходится напрямую обращаться к лидерам боевиков.

Также Герасимов отметил, что попытка боевиков прорвать оцепление в Алеппо провалилась, и они понесли большие потери.