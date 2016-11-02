Манчестер, Великобритания, 2 ноября, 2016, 15:27 — ИА Регнум. Один из футболистов английского «Манчестер Сити», возможно, оскорбил аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси после окончания матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщает Cadena Ser со ссылкой на свой источник.

Getty Images Лионель Месси

По данным издания, перепалку в подтрибунном помещении стадиона «Этихад» спровоцировали именно игроки «Сити» — один из представителей английского клуба якобы высказался о Месси в «оскорбительном ключе».

Игрок сборной Аргентины Месси был настолько разъярен, что подошел к дверям в раздевалку соперника и потребовал, чтобы его обидчик вышел.

Издание отмечает, что скандала удалось урегулировать благодаря вмешательству нападающего «МанСити» Серхио Агуэро (партнер Месси по сборной Аргентины). После разговора с ним нападающий каталонской команды отправился в раздевалку «Барселоны».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 ноября английский «Манчестер Сити» на своем поле переиграл каталонскую «Барселону» в матче четвертого тура группового этапа ЛЧ. Встреча, прошедшая на стадионе «Этихад» в Манчестере, завершилась со счётом 3:1.

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