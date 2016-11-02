Тула, 2 ноября, 2016, 15:26 — ИА Регнум. В Тульской области правоохранительные органы задержали подозреваемых в убийстве пожилых пенсионеров — брата и сестры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР. Тела пожилых людей были найдены спасателями при тушении пожара в жилом частном доме 29 октября.

josealbafotos Арест. Тюрьма

При осмотре тел мужчины 1942 года рождения и женщины 1947 года рождения эксперты обнаружили следы множественных повреждений. Было принято решение о возбуждении уголовного дела об убийстве.

Спустя несколько дней правоохранительными органами были задержаны двое подозреваемых в убийстве стариков — по версии следствия, к преступлению могут быть причастны двое местных жителей 1986 и 1993 годов рождения, уже имеющие судимости.

Как считают следователи, в ночь с 28 на 29 октября подозреваемые влезли в дом, где жили пенсионеры, и забили хозяев до смерти. Затем они забрали имущество пенсионеров, в том числе деньги и ювелирные изделия, подожгли дом и скрылись.