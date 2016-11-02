Москва, 2 ноября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Москве планомерно проводят мониторинг частных автобусов, которые работают по госконтракту с городом. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, применены административные меры в отношении 108 частных автобусов за нарушения законодательства Российской Федерации в сфере организации пассажирских перевозок.

CopyrightFreePictures Знак автобусной остановки

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«За неделю органы надзора выявили 31 компанию, нарушавшую правила безопасной перевозки пассажиров», — заявили в пресс-службе.

В департаменте уточнили, что применены административные меры в отношении 108 транспортных средств, из которых 100 поместили на стоянку.

Напомним, ранее пресс-служба департамента транспорта столицы сообщила, что в городе было арестовано и изъято 100 автобусов, которые принадлежат 26 нелегальным перевозчикам. Кроме того, в сентябре 2016 года 77 коммерческим перевозчикам выписаны штрафы за нарушения условий контракта.

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